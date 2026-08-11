Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu yakınındaki bir tarlada park halinde bulunan ve sürücüsünün U.T. olduğu öğrenilen 39 SJ 560 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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