Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu yakınındaki bir tarlada park halinde bulunan ve sürücüsünün U.T. olduğu öğrenilen 39 SJ 560 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında tırın çekici bölümü kullanılamaz hale gelirken, biçilmiş buğday tarlası da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        Keşan'da yüzündeki tümör alınan kedinin yüzüne canlı deri flebi taşındı
        Keşan'da yüzündeki tümör alınan kedinin yüzüne canlı deri flebi taşındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Edirne'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Trakya Üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıtları başladı
        Trakya Üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıtları başladı