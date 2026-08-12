Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Valisi Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak barajın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sezer, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

        Vali Sezer daha sonra Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı

        Benzer Haberler

        Kapıkule yolunda taş yüklü tır alevlere teslim oldu
        Kapıkule yolunda taş yüklü tır alevlere teslim oldu
        TIR'daki yangın, tarlaya sıçradı
        TIR'daki yangın, tarlaya sıçradı
        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Keşan'da yüzündeki tümör alınan kedinin yüzüne canlı deri flebi taşındı
        Keşan'da yüzündeki tümör alınan kedinin yüzüne canlı deri flebi taşındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa