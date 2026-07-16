Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi

        Benzer Haberler

        Selimiye Camii'nden yükselen selalar 15 Temmuz şehitleri için okundu
        Selimiye Camii'nden yükselen selalar 15 Temmuz şehitleri için okundu
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kan bağışı ka...
        Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kan bağışı ka...
        Edirne'de şehit ailelerinin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
        Edirne'de şehit ailelerinin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
        Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı
        Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı
        Edirne'de şehit yakınlarının el emeği ürünleri sergilendi
        Edirne'de şehit yakınlarının el emeği ürünleri sergilendi