Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.



Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan "15 Temmuz Anma Çadırı"nı ziyaretleri sonrasında Atatürk Anıtı'na geçti. Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından, Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli Kur'an-ı Kerim okudu.



Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, devletin içine sızmış hain yapının 15 Temmuz'da demokrasiye, milli iradeye, devletin birliğine ve ülkenin bağımsızlığına kastettiğini söyledi.



15 Temmuz gecesinde vatandaşların hainlere karşı büyük mücadele verdiğini dile getiren Sezer, "Aziz milletimiz, vatanına ve bayrağına sahip çıkarak o karanlık geceyi birlik ve beraberlik ruhuyla aydınlatmış, destansı bir direniş sergilemiştir." dedi.



Daha sonra, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nda taşınan sancak, Vali Sezer'e teslim edildi. Sezer, sancağı öperek teslim aldı.



Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması ekrandan izlendi.



Programda, ilahiler ve kahramanlık türkülerinden oluşan eserler seslendirildi.





Programa, Garnizon Komutan Vekili 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.





Öte yandan, Meriç ve Tunca köprüleri kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatıldı.



- Kırklareli



Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının ekrandan izlenmesinin ardından, Necmettin Ötün "Şehitler Kasidesi"ni seslendirdi.



Programda konuşan Vali Uğur Turan, 10 yıl önce milletin iradesine, demokrasiye ve devletin bekasına kasteden hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen milletin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini söyledi.



O gece tanktan ve tüfekten daha güçlü bir iradenin karanlığı aydınlığa çevirdiğini belirten Turan, "Bu milletin kaderine yalnızca bu millet karar verir. 15 Temmuz, milletimizin devletine olan bağlılığının, demokrasiye olan inancının ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü tezahürlerinden biridir." dedi.



Sancak koşusuna katılan sporculara belgelerinin verildiği program, öğrencilerin şiir okuması ve Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle tamamlandı.



- Tekirdağ



Tekirdağ'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" korteji düzenlendi.



Köprübaşı mevkisinde toplanan vatandaşlar ve polis ekipleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Valiliğe kadar yürüdü.



Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve protokol üyeleri de yürüyüşe katıldı.



Ardından Valilik önünde düzenlenen törene geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.





Vali Soytürk, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir kahramanlık örneğiyle bertaraf ettiğini söyledi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin demokratik düzeni, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği hedef aldığını dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:





"Ülkeyi yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, canlarını hiçe sayarak meydanlara, sokaklara ve caddelere akın eden aziz milletin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle bertaraf edildi. İradesini gasbetmeye, geleceğini karartmaya çalışanlara karşı milletimiz, o gece demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkmıştır."



Daha sonra yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarının verildiği program, video gösterimi ve ilahilerin okunmasıyla sona erdi.



