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        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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