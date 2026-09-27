Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Akgüngör seçildi

Gencan'ın ardından adaylar Akgüngör ile Aydın da birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi.

Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, parti içi birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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