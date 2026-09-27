Edirne Valisi Sezer, yapımı süren huzurevinde incelemede bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden huzurevinde incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden huzurevinde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, kentte yeni ve modern bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla yapımı süren projeyi inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
İnşaat çalışmaları tamamlanan huzurevi, 16 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 43 bin metrekarelik alanda hizmet verecek.
Yaşlılara yönelik sosyal imkanlarıyla öne çıkan tesiste sinema salonu, atölyeler ve spor merkezleri yer alacak. Bina çevresinde yürütülecek peyzaj ve çevre düzenlemeleri kapsamında ise yürüyüş yolları, açık otopark ve ambulans yolu oluşturulacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.