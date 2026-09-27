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        Trakya Üniversitesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi

        Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik sürece uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi

        Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik sürece uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında düzenlenen programlarda öğrencilere akademik ve idari yapı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci hak ve sorumlulukları, kampüs yaşamı ile sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verildi.

        Öğrenci toplulukları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de tanıtıldığı etkinlikte, üniversitenin sunduğu hizmetler anlatıldı.

        Oryantasyon programlarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama ilişkin bilgi edinmeleri, kampüs ortamını tanımaları ve yeni eğitim dönemine daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor.

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