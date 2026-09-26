Edirne'de "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi
Edirne'de öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.
Edirne'de öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında Spor ve Doğa Akademisi tarafından "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Selimiye Meydanı'ndan başlayan turda öğretmenler, Rüstempaşa Kervansarayı'nın arkasından geçerek Tunca ve Meriç köprüleri istikametinde pedal çevirdi.
Öğretmenevinde mola veren katılımcılara çay ve lokma ikram edildi.
Söğütlük Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.