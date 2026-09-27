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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Uzunköprü Belediyesine bağlı gündüz bakımevinde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Uzunköprü Belediyesine bağlı gündüz bakımevinde inceleme yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Denetim Komisyonu, Uzunköprü Belediyesine bağlı Gündüz Bakımevini ziyaret etti.

        Ziyarette, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda inceleme gerçekleştirildi.

        - Kadına karşı şiddetle mücadele semineri

        Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele yönelik kadına karşı şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen seminerde, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında Bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgi verildi.

        Seminerde personele konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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