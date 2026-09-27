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        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün heyecanı başladı

        Edirne'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün heyecanı başladı

        Edirne'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

        Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerindeki 18 kulüpten yaklaşık 100 sporcu mücadele ediyor.

        Üç gün süren şampiyonanın son gününde sporcular, dereceye girebilmek için kürek çekiyor.

        Türkiye'nin önde gelen kürek kulüplerini buluşturan organizasyonda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Edirne'yi temsil eden TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün sporcuları da mücadele ediyor.

        Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular, şampiyonluk ve madalya kazanabilmek için performanslarını ortaya koyuyor.

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        Meriç Nehri'ndeki parkurda düzenlenen yarışlar, sporseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

        Şampiyona, son yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        - TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, yarışları izledi

        Şampiyonayı takip eden Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün kısa süre önce kurulmasına rağmen köklü kulüplerle yarışarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        TED Edirne Kolejinin kürek sporuna yaptığı yatırımların yalnızca sportif başarı açısından değil, Edirne'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da önem taşıdığını belirten Pehlivanoğlu, kentin Kırkpınar gibi köklü bir spor geleneğine sahip olduğunu ifade etti.

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        Meriç Nehri'ndeki kürek parkurunun Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından sporcuları Edirne'de buluşturacağını vurgulayan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin ilk parkuruna sahip olması için destek verip bunu ön plana çıkarmak, sadece turizmle ilgili değil. Türk gençlerinin, farklı illerden, hatta yurt dışından gelecek insanların Edirne'nin ecdadımızdan kalan tarihini görmesine ve burada yarışmasına vesile olacaktır. Bunların okulumuz açısından ciddi mali karşılıkları da var. Ama hiçbir para size kazandırılan gururdan daha değerli değildir. Bugün TED Edirne Kolejimiz yapmış olduğu yatırımı ve halen sürdürdüğü desteğiyle bunu gerçekleştiriyor."

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        TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün kısa sürede elde ettiği derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pehlivanoğlu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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