Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de yapıldı.
Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyonaya 20 kulüpten 200 sporcu katıldı.
Şampiyonada kadınlarda Fenerbahçe 370 puanla birinci, Galatasaray 140 puanla ikinci, Haliç Kürek 100 puanla üçüncü oldu.
Erkeklerde Fenerbahçe 890 puanla birinci, Galatasaray 508 puanla ikinci, TED Edirne Koleji 378 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye girenlere kupa ve madalyaları federasyon başkanı Erhan Ertürk ile yönetim kurulu üyelerince verildi.
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