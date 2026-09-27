Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları federasyon başkanı Erhan Ertürk ile yönetim kurulu üyelerince verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.