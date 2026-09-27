Vali Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemede bulundu

Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülen ihya çalışmaları ile çevre düzenlemesinde sona gelinen mevlevihanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, II. Murat'ın inşa ettirdiği ve yaklaşık 500 yıl boyunca Edirne ile Balkanlar'a hizmet veren Muradiye Mevlevihanesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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