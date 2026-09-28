Trakya Üniversitesinde "1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" ele alınacak

Programda 1821 Mora İsyanı ile bu süreçte Tripoliçe’de yaşanan olaylar tarihsel boyutlarıyla ele alınacak.

Konferansta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Demirhan, Doç. Dr. Bülent Akyay ile araştırmacı Dr. Uğur Sezer konuşmacı olarak yer alacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "205. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" başlıklı konferans düzenlenecek.

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