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        Trakya Üniversitesinde "1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" ele alınacak

        Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "205. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" başlıklı konferans düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde "1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" ele alınacak

        Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "205. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" başlıklı konferans düzenlenecek.

        Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu’nda 8 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Akyay yapacak.

        Konferansta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Demirhan, Doç. Dr. Bülent Akyay ile araştırmacı Dr. Uğur Sezer konuşmacı olarak yer alacak.

        Programda 1821 Mora İsyanı ile bu süreçte Tripoliçe’de yaşanan olaylar tarihsel boyutlarıyla ele alınacak.

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