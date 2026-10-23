Edirne'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 23.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi durdurdu.
Yapılan sorgulamada, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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