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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Edirne'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi durdurdu.

        Yapılan sorgulamada, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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