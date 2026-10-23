Meriç Nehri'ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edirne'de Meriç Nehri'ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Edirne'de Meriç Nehri’ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdi.
Botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, karşı kıyıya ulaşamayınca nehirdeki bir adaya çıktı.
Adada mahsur kalan göçmenler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bot yardımıyla adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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