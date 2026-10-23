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        Meriç Nehri'ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Edirne'de Meriç Nehri'ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Meriç Nehri'ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Edirne'de Meriç Nehri’ndeki adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdi.

        Botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, karşı kıyıya ulaşamayınca nehirdeki bir adaya çıktı.

        Adada mahsur kalan göçmenler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bot yardımıyla adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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