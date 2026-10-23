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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        EDİRNE'de sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak etkili oldu

        EDİRNE'de sağanak etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Edirne'de sabah saatlerinde hafif başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanağa dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bu bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı.

        Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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