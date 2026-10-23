Edirne'de sağanak etkili oldu
EDİRNE'de sağanak etkili oldu.
EDİRNE'de sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Edirne'de sabah saatlerinde hafif başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanağa dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bu bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı.
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.
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