Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı kentte, sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.