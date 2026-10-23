Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı kentte, sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yer yer şiddetini artırıyor.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.