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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de kütüphane açılışı yaptı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de kütüphane açılışı yaptı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphaneler aynı zamanda çağımızın sorunu olan ekran bağımlılığına da bir çözüm olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de kütüphane açılışı yaptı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphaneler aynı zamanda çağımızın sorunu olan ekran bağımlılığına da bir çözüm olacaktır." dedi.

        Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne'ye yeni bir kütüphane kazandırmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kütüphaneleri toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda yenilediklerini belirten Ersoy, Edirne'de Bakanlığa bağlı 1 il halk, 8 ilçe halk ve 1 semt kütüphanesi olmak üzere toplam 10 halk kütüphanesinin hizmet verdiğini ifade etti.

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        Bakanlığa ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen kütüphanenin 5 katlı ve 8 bin 812 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Ersoy, aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek oturma kapasitesi bulunduğunu kaydetti.

        Kütüphanede bebek ve çocuk bölümleri, 7/24 çalışma salonu, yetişkin okuma alanları, grup çalışma odaları, atölyeler, konferans salonu ve cep sinemasının yer aldığını bildiren Ersoy, engelli bireylerin erişimine uygun alanların da oluşturulduğunu belirtti.

        - "Kütüphaneler düşünce ve üretim dünyamızı zenginleştiriyor"

        Yeni nesil kütüphanelerin yalnızca kitap okunan mekanlar olmadığını vurgulayan Ersoy, teknoloji ve dijital kaynaklardan eğitim programlarına, atölyelerden kültür-sanat etkinliklerine kadar geniş imkanlar sunduklarını dile getirdi.

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        Kütüphaneleri kültürel kalkınmaya yapılan önemli yatırımlar olarak gördüklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "Bir gencimize bilgiye erişim imkanı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır, kütüphaneleri çoğaltmak ise toplumumuzun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirmektir. Kütüphaneler aynı zamanda çağımızın sorunu olan ekran bağımlılığına da bir çözüm olacaktır.

        Bu kütüphaneye ders çalışmak, kitap okumak, merak etmek, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için gelin. Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar. Bu kütüphanenin rafından alınacak bir kitap belki de bir evladımızın hayatında yepyeni bir sayfa açacak."

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        - Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için özel alan

        Ersoy, yeni kütüphane binasında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için de hizmet alanı oluşturulduğunu bildirdi.

        Mevcut koleksiyonda 3 bin 500’ü aşkın yazma eser ve 9 binden fazla nadir basma eser bulunduğunu aktaran Ersoy, yeni binada 6 sergileme ünitesi ile 30 bin eser kapasiteli yenilenmiş bir kitap deposunun oluşturulduğunu kaydetti.

        Bakan Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesinin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek kütüphanenin yapımında ve hizmete hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ise Edirnelilerin heyecanla beklediği kütüphanenin yalnızca kitapların bulunduğu bir mekan değil, her yaştan vatandaşa hitap eden yaşayan bir merkez olacağını söyledi.

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        Kütüphanede kurslar, kültürel programlar ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Sezer, "Sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda yaşayan bir eser olacak. Çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza hitap edecek, Edirne’mizin yüz akı olacak bir eser." dedi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentin tarihi mirasının korunması ve kültürel yaşamının güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler kütüphanenin açılışını yaptı.

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        Kütüphanede incelemelerde bulunan Ersoy, öğrencilerle sohbet etti.

        Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı minyatür talika armağan etti.

        Bakan Ersoy, Edirne Valiliğini ve restorasyonu gerçekleştirilerek ziyarete açılan Makedon Kule Müzesi'ni de ziyaret etti.

        Ersoy'a açılış ve ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve il protokolü eşlik etti.

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        Selimiye Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Ersoy, ihya edilen Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışına geçti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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