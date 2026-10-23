Bakan Ersoy: Kütüphaneleri çoğaltmak, toplumumuzun düşünce dünyasını zenginleştirmektir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz her yeni kütüphaneyi ülkemizin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü bir kütüphane açmak geleceğe yatırım yapmak, bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkanı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır. Kütüphaneleri çoğaltmak ise toplumumuzun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirmektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı tamamlanan Edirne İl Halk Kütüphanesi ve Edirne Mevlevihanesi’nin açılışına katılmak üzere kente geldi. Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra restore edilerek temmuz ayında ziyarete açılan Edirne Makedonya Kule Müzesi’ni gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra 1’inci Murat Mahallesi’nde, yapımı tamamlanan yeni İl Halk Kütüphanesi’nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Ersoy’un yanı sıra, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri yer aldı.

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'AYNI ANDA BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANABİLECEK'

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, bakanlık olarak kütüphaneleri toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilediklerini belirterek, "Edirne'de mevcutta Bakanlığımıza bağlı bir il halk, 8 ilçe halk ve bir semt kütüphanesi olmak üzere toplam 10 halk kütüphanesiyle hizmet vermekteyiz. Bugün Edirne merkez ilçemizde hizmete açtığımız yeni il halk kütüphanemiz eğitim, kültür ve bilgiye erişimi önceleyen, hizmet anlayışımızın en somut örneklerinden bir tanesi. Bakanlığımıza ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen kütüphanemizin yapım ve tefrişat çalışmalarını sağlayarak bu kıymetli eseri bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Toplam 5 kattan oluşan kütüphanemiz, 8 bin 812 metrekarelik kapalı alanıyla ilimizin önemli bir bilgi ve öğrenme merkezi olacak. Kütüphanemiz 160 bin kitap kapasitesiyle de çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı zengin bir bilgi dünyasıyla buluşturacak. Aynı anda binden fazla kişinin yararlanabileceği oturma kapasitesiyle de öğrencilerimizin ders çalışabileceği, gençlerimizin araştırma yapabileceği, vatandaşlarımızın kitap okuyup kendilerini geliştirebileceği nitelikli bir ortam sunacak" dedi.

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'GENİŞ HİZMET ANLAYIŞINI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR'

Yeni kütüphaneyi her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladıklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Bebek ve çocuk bölümlerinden, 7/24 çalışma salonuna, yetişkin okuma alanlarından çalışma odalarına kadar farklı farklı imkanlar oluşturduk. Atölyeler, konferans salonu, cep sineması ve engelli bireylerimize yönelik geliştirilebilir alanlarla kütüphanemizi çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürdük. Çünkü burası yalnızca kitapların bulunduğu bir yer değil, her yaştan insanımızın öğreneceği, üreteceği ve geleceğe hazırlanacağı bir buluşma noktası olacak. Yeni nesil halk kütüphanelerimiz zengin bilgi kaynaklarının yanı sıra teknoloji ve dijital kaynaklardan eğitim programlarına atölyelerden kültür sanat etkinliklerine kadar uzanan geniş bir hizmet anlayışını da bünyesinde barındırmaktadır" dedi.

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'SELİMİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ İÇİN ALAN OLUŞTURULDU'

Edirne İl Halk Kütüphanesi bünyesinde Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi için de hizmet alanının oluşturulduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı’na Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi’nin mevcut koleksiyonunda 3 bin 500’ü aşkın yazma eser ve 9 binden fazla nadir basım eser bulunmakta. Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin yeni hizmet binasında 6 sergileme ünitesiyle 30 bin eser kapasiteli yenilenmiş bir kitap deposu oluşturuldu. Yeni hizmet alanında araştırmacıların tıpkıbasım ve çeviri yayınlarından yararlanabilmesi, yazma eserlerin tabanlarına erişebilmesi ve yüksek çözümlü dijital kopyalar temin edilmesi mümkün olacak. Bu mekan ayrıca akademik toplantılar, yazma eser seminerleri, tematik atölyeler, paneller ve öğrencilere yönelik tanıtım programlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra bilimsel araştırmaları destekleyen, yazma eserlerin daha görünür hale gelmesini sağlayan ve kültürel birikimin paylaşımına katkı sunan çok önemli bir merkez olacaktır" ifadelerini kullandı.

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'HER YENİ KÜTÜPHANE KÜLTÜREL KALKINMAYA YATIRIM'

Bakan Ersoy, her yeni kütüphaneyi, ülkenin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Çünkü bir kütüphane açmak geleceğe yatırım yapmak, bir evladımızı kitapla buluşturmak onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkanı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır. Kütüphaneleri çoğaltmak ise toplumumuzun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirmektir. Kütüphaneler aynı zamanda çağımızın sorunu olan ekran bağımlılığına da bir çözüm olacaktır. Buradan özellikle sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize seslenmek istiyorum. Bu kütüphaneye ders çalışmak, kitap okumak, merak etmek, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için gelin. Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar" dedi.

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‘YAŞAYAN BİR BİNA OLACAK'

Edirne Valisi Yunus Sezer de yeni kütüphanenin, şehrin heyecanla beklediği bir eser olduğunu belirterek, "Bu eser şehrin heyecanla beklediği bir eserdi. Her ziyaret ettiğimde onlarca, yüzlerce, telefonla ne zaman açılacak sorusu soruluyordu. Sadece bir kütüphane değil aynı zamanda yaşayan bir bina olacak. Kütüphanenin ötesinde kursların açıldığı, cep sinemaların olduğu, programların düzenlendiği, yazma eserlerinin olduğu, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza hitap edecek ve Edirne'mizin gerçekten de yüz akı olacak bir eser. Edirne'nin açık hava müzesi gibi. Bir taraftan tarihini yaşıyoruz ve onları, sizlerin, cumhurbaşkanımızın destekleriyle, bakanlarımızın destekleriyle ihya etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.