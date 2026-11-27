Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de hudut birlikleri ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy ve Saçlımüsellim köylerinin kırsalında gerçekleştirdikleri kontrollerde Cezayir, Afganistan, Nepal, Etiyopya ve Fas uyruklu 21 kişiyi yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
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