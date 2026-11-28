Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy köyünde Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen, Saçlımüsellim köyünde ise Etiyopya, Afganistan, Nepal ve Fas uyruklu 19 düzensiz göçmeni tespit etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler sürdürülüyor.

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