Açıklamada, semineri ilgiyle takip eden askerlere ve ev sahiplikleri dolayısıyla 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına teşekkür edildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Mehmetçiklere yönelik sağlık konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

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