MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Keşan Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret etti
MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindekiler Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Giriş: 28.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindekiler Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.
MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyarette bölgeye yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
Özcan'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.
Ziyarette, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
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