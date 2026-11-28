Ziyarette, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Özcan'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindekiler Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

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