Edirne’de "24 Kasım Öğretmenler Günü" çerçevesinde düzenlenen programda genç öğretmenler meslek andı içerken, emekli eğitimcilere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Kutlamada öğrencilerin şiir ve kompozisyon çalışmaları ödüllendirilirken, Edirne Lisesi öğrencileri oratoryo gösterisi sundu.

Edirne’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kutlama programı düzenlendi. Edirne Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi, programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, görevleri başında hayatını kaybeden öğretmenler anıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, konuşmasında şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise öğretmenlerin geleceğin şekillenmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

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Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Cemal Hazar Kahraman, öğrencilerin hayatında iz bırakmanın öğretmenliğin en kıymetli yanlarından biri olduğunu ifade etti.

Emekli öğretmenler adına söz alan Sevim Dinç, 40 yılı aşkın meslek hayatından hatıralarını paylaşarak öğrencilerinin ilk okuma yazma deneyimlerine tanıklık etmenin kendisi için unutulmaz olduğunu anlattı.

Programda genç öğretmenler meslek andı içerken, emekli öğretmenlere Vali Sezer tarafından Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği tören, Edirne Lisesi öğrencilerinin sahnelediği "Benim Adım Öğretmen" adlı oratoryo ve Öğretmen Marşı’nın seslendirilmesiyle sona erdi.