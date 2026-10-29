Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında 9 düzensiz göçmen yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında 9 düzensiz göçmen yakaladı.

        Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişilerin 5’inin Mısır, 1’inin Sudan, 1’inin Eritre ve 2’sinin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi
        Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle salonlar...
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle salonlar...
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı