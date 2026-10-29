Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişilerin 5’inin Mısır, 1’inin Sudan, 1’inin Eritre ve 2’sinin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

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