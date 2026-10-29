Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, şef ve solistlere çiçek verdi, sanatçılara teşekkür etti.

Orkestraya Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu solistleri Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe ve Halil Erseven eşlik etti.

Şef Tanju Araboğlu'nun yönettiği orkestra, "Telli Turna", "Kostak Ali Zeybeği", "Bozkırın Sesi", "Yemen Türküsü", "İzmir'in Kavakları", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Manastırın Ortasında", "Parla" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Marşı"nı seslendirdi.

Trakya Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne aldı.

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