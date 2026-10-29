Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması sergisi açıldı

        Edirne'de Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması sergisi açıldı

        Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların eserlerinden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Edirne'de Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması sergisi açıldı

        Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların eserlerinden oluşan sergi açıldı.

        Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Almanya, Azerbaycan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan'dan katılan 24 ressam, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını resmetti.

        Sanatçıların oluşturduğu 40 eserin yer aldığı sergi, Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'da eğitim, sağlık ve kültürde kurdukları kardeşlik köprülerinin sanat kısmında buluştuklarını söyledi.

        REKLAM

        Balkan coğrafyasının en başarılı ressamlarının yaklaşık 10 gündür kentin sanat eserlerini resmettiğini belirten Hatipler, "Yaptıkları resimlerde aslında onların gözlerinden Edirne'yi görmeyeceksiniz, onların gönüllerinden Edirne'yi göreceksiniz." dedi.

        Kosova'dan gelen Türk şair ve ressam Ethem Baymak da Edirne ile kurdukları kardeşlik bağını sürdürdüklerini ve sanat alanında etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Hatipler'in ressamlara belgelerini takdim etmesinin ardından sergi gezildi.

        Balkan ressamları sergisi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

        Sergiyi, Edirne Vali Vekili Önder Coşğun, Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş, kurum müdürleri, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Balkanlar'dan misafirler, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Avrupa'ya açılan sınır kapısında kontak kapattılar
        Avrupa'ya açılan sınır kapısında kontak kapattılar
        Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "B...
        Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "B...
        Edirne'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılına coşkulu kutlama
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılına coşkulu kutlama
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı