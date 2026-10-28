Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz"

        Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz"

        Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bekleyen tır şoförleri, Avrupa ülkelerine geçişlerde yaşadıklarını öne sürdükleri vize ve oturum sorunlarını dile getirdi. Şoförler, Türk plakalı araçların ve sürücülerin çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz"

        Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bekleyen tır şoförleri, Avrupa ülkelerine geçişlerde yaşadıklarını öne sürdükleri vize ve oturum sorunlarını dile getirdi. Şoförler, Türk plakalı araçların ve sürücülerin çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

        Tır şoförü Yusuf Ateş, yaşadıkları sorunların başında Schengen vizesi ve oturum konusunun geldiğini söyledi. Bulgaristan makamlarının Türk şoförlerini çeşitli gerekçelerle geri çevirdiğini öne süren Ateş, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin turist gibi değerlendirilmesine tepki gösterdi. Ateş, "Biz turist değiliz. Biz tatile gitmiyoruz. İthalat ve ihracata katkıda bulunan, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan şoförleriz. Bizim amacımız Avrupa'da kalmak değil, yükümüzü taşıyıp işimizi yapmak ve evimize ekmek götürmek" dedi.

        REKLAM

        Kendisinin de vize başvurusunun reddedildiğini belirten Ateş, 18 yıldır Avrupa ile Türkiye arasında taşımacılık yaptığını, giriş ve çıkış kayıtlarının bulunmasına rağmen vize alamadığını ifade etti.

        "Bir gecede yüzlerce araç geri çevrildi"

        Bulgaristan'a geçişlerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Ateş, verdiği bilgilere göre bir önceki gün saat 18.00 ile gece yarısı arasında 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü. Geri çevirmelerde oturum süresinin gerekçe gösterildiğini savunan Ateş, uygulamaların baskıya dönüştüğünü iddia etti.

        Ateş, yalnızca sınır kapılarında değil, Avrupa'nın farklı noktalarında da Türk şoförlerinin sorun yaşadığını öne sürerek KranevoKalotina hattındaki tampon bölgede 200'ün üzerinde şoförün beklediğini, Polonya'da iki Türk şoförünün tutuklandığını ve bazı Avrupa ülkelerindeki gümrük sahalarında Türk araçlarının hareket etmesine izin verilmediğini iddia etti.

        REKLAM

        "Yetkililer sesimizi duysun"

        Sınır kapılarındaki sıra, park ve temel ihtiyaçlara ilişkin sorunların kendi içlerinde çözülebileceğini belirten Ateş, asıl beklentilerinin vize ve oturum uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ateş, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Ateş, "Biz vize almak için ciddi paralar ödüyoruz ancak çoğu zaman olumsuz cevaplarla karşılaşıyoruz. Taşıdığımız yükler sadece bizim değil, ülkelerin ekonomileri için de önemli. İnsanların artık bizi görmesini ve yaşadığımız sorunları anlamasını istiyoruz. Bizim sloganımız şu: Yol bizim, kapı bizim. Bizi görecekler, başka çaresi yok" dedi.

        REKLAM

        Şoförler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin aksamaması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Edirne'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılına coşkulu kutlama
        Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılına coşkulu kutlama
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalap...
        Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalap...