Avrupa'ya açılan sınır kapısında kontak kapattılar

Edirne’deki sınır kapılarında Schengen vizesi mağduriyeti nedeniyle kontak kapatan tırsürücüleri, Avrupa yönüne geçişleri 24 saattir durdurdu.

Avrupa’ya açılan sınır kapılarında tır sürücülerinin başlattığı eylem sürüyor. Schengen vizesiyle Avrupa seferleri yapan Türk tır şoförleri, 180 günlük dönemde 90 gün yurt dışında kalma kuralının oluşturduğu büyük mağduriyetler nedeniyle eylem kararı aldı. Yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’ndan Avrupa yönüne tır çıkışlarını durduran şoförler, kontak kapatarak eylemlerini 24 saattir sürdürüyor.

Avrupa’nın birçok sınır kapısında ve tampon bölgelerde beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, ticaret amaçlı yurt dışına çıktıklarını, turist olmadıklarını vurguladı. Ekmek mücadelesi verdiklerini belirten şoförler, lojistik sektörünü tıkayan bu sorunun giderilmesi için yetkililerden acil ve kalıcı adımlar atılmasını bekliyor.