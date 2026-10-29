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        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde M.B. (32) yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çakmak köyü kırsalında da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır, Sudan, Eritre ve Cezayir uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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