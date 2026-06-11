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        Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

        Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

        Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Saraçlar Caddesi'nde bir ağaçta bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ağaca merdiven yardımıyla çıkan itfaiye ekiplerince yakalanan kedi yavrusu, file yardımıyla ağaçtan indirildi.

        Vatandaşlar tarafından su verilen kedi, daha sonra sokağa salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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