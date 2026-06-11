Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi itfaiye kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki C.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 7,13 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. C.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.