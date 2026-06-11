Edirne'de milli maç heyecanı dev ekranda yaşanacak

Edirne'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekrandan izleyecek.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli maç heyecanı 14 Haziran Pazar günü Barış Parkı’nda (Suni Gölet) kurulacak dev ekranda yaşanacak.



Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma saat 07.00’de başlayacak. Etkinlik kapsamında vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunulacak.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, tüm vatandaşları milli takımın mücadelesine destek vermek üzere etkinliğe davet etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, milli takımın Dünya Kupası yolundaki önemli karşılaşmasında Edirnelileri aynı heyecan etrafında buluşturmak istediklerini belirtti.



Maçın ardından katılımcıların spor etkinliklerinde bir araya geleceğini aktaran Gencan, sabah egzersizi programının da gerçekleştirileceğini kaydetti.



Etkinlik kapsamında saat 09.30'da sabah egzersizi yapılacağı bildirildi.

