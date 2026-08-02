Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de aile kampı için başvurular başladı

        Edirne'de aile kampı için başvurular başladı

        Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 8 Ağustos'ta düzenlenecek "Aile Kampı" etkinliği için başvurular alınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Edirne'de aile kampı için başvurular başladı

        Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 8 Ağustos’ta düzenlenecek “Aile Kampı” etkinliği için başvurular alınmaya başlandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinlikle ailelerin doğayla buluşması amaçlanıyor.

        Etkinlik kapsamında ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmesi, çocukların doğayı yaşayarak keşfetmesi ve çeşitli aktivitelere katılması sağlanacak.

        Kampa katılmak isteyenler, başvuru formlarına ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

        Başvurular 4 Ağustos’ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Müteahhitten, ETSO Başkanı'na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlal...
        Müteahhitten, ETSO Başkanı'na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlal...
        Tartıştığı komşu aileden 3 kişiyi tabancayla yaralayan emekli polis tutukla...
        Tartıştığı komşu aileden 3 kişiyi tabancayla yaralayan emekli polis tutukla...
        Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Edirne'de 600 uyuşturucu hap ele geçirildi