Edirne'de aile kampı için başvurular başladı

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 8 Ağustos’ta düzenlenecek “Aile Kampı” etkinliği için başvurular alınmaya başlandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinlikle ailelerin doğayla buluşması amaçlanıyor.



Etkinlik kapsamında ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmesi, çocukların doğayı yaşayarak keşfetmesi ve çeşitli aktivitelere katılması sağlanacak.



Kampa katılmak isteyenler, başvuru formlarına ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.



Başvurular 4 Ağustos’ta sona erecek.

