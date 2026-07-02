Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sıcak havayı serinletti

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gün boyu bunaltıcı etkisini sürdüren sıcak havanın ardından kente serinlik getirdi.



Kentte gün boyunca etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından, akşam saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü.



Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte hava serinlerken vatandaşlar rahat bir nefes aldı.



Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken polis ekipleri dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.



Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.







