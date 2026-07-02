Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası Edirne'de açılacak

Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası, 3-5 Temmuz'da Edirne açılacak.





Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, yurt genelinde, tüm illerin meydanlarında ve üniversite kampüslerinde okurla buluşuyor.



Bu kapsamda mağaza, yarın Selimiye Meydanı'nda, 4-5 Temmuz'da Sarayiçi'nde açılacak.



Kurumun, ürettiği akademik bilgiyi geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla başlattığı Genel Okuyucu Dizisi başta olmak üzere Türk ve dünya tarihine dair yayımladığı pek çok kitap, 11.00-19.00 saatlerinde mobil mağazada okurun ilgisine sunulacak.













