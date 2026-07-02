Edirne Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirnelileri 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne davet etti.





Edirne Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın başkanlığındaki oturumda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.





Gencan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Edirnelileri 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne davet etti.



Yarın, Kırkpınar Ağasının karşılanmasıyla başlayacak programın Atatürk Anıtı'na çelen sunulması ve Pehlivanlar Mezarlığı'nın ziyaret edilmesiyle devam edeceğini belirten Gencan, "Bu Edirne'nin düğünü, çok büyük bir organizasyon. Gelen misafirlerimizi 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne en güzel şekilde ağırlamayı umut ediyorum." dedi.



Gencan, kentte devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.





Kaleiçi'nde 41 cadde ve sokağın 19'unda üstyapı çalışmalarının bitirildiğini dile getiren Gencan, kalan 22 cadde ve sokaktaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeyi hak ettiği değere kavuşturacaklarını ifade etti.



Gencan, güney çevre yolunda hurdacıların tahliyesinin sürdüğünü, işlemin bitmesiyle bölgenin yürüyüş ve bisiklet yollarıyla şehre yakışan bir görüntüye kavuşturulacağını belirtti.



Eski Meydan Kafe'nin yapılan düzenleme çalışmaları sonrası yarın Anıt Park Kafe ismiyle hizmete açılacağını aktaran Gencan, "Hemşehrilerimizin şehrin merkezinde keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan yarattık. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Açılışa tüm Edirnelileri bekliyoruz." diye konuştu.







