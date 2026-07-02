İstanbul'daki cinayetin firari 2 zanlısı Kapıkule'de yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işlenen cinayetin firari 2 zanlısı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ş.M.K’nin öldürülmesine ilişkin aranan V.S. ile H.B, yurt dışına kaçmak amacıyla bir tırın dorsesine gizlenerek Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.



Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek koşmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.



Şüphelilerin kimlik ve güvenlik sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan V.S. ve H.B, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

