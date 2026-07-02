Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ofis çalışanlarıyla sohbet eden Köken, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Sezonun hareketli geçtiğini dile getiren Köken, "Üreticilerimize de bereketli bir sezon diliyoruz. Kurduğumuz çadırda çay ve su ikramında bulunuyoruz." dedi.



- "Hoş Geldin Bebek Projesi" desteği sürüyor



Uzunköprü ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hoş Geldin Bebek Projesi" desteği devam ediyor.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmeye başlanan proje kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine yönelik destek çalışmaları sürüyor.



Proje kapsamında hazırlanan 12 parçalık yeni doğan destek seti, ailelere teslim edilerek hem bebeklerin ilk ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor hem de ailelerin bu özel ve heyecanlı dönemlerinde yanlarında olunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda, aile kurumunun güçlendirilmesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikalarının desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 'Hoş Geldin Bebek Projesi' de aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışının ve bu vizyonun yereldeki önemli uygulamalarından biridir. Dünyaya gözlerini açan her bebeğimizin yanında olmak, ailelerimize ilk andan itibaren destek vermek ve devletimizin şefkatini hissettirmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

