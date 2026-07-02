Edirne'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu Caddesi'nde bekçiler motosikletin akrobatik hareketlerle seyrettiğini belirledi. Polis ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsüne akrobatik hareketler yapma ve kask takmama maddelerinden 51 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün belgesine el konulurken, motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

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