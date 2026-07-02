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        Edirne'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Edirne'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu Caddesi'nde bekçiler motosikletin akrobatik hareketlerle seyrettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsüne akrobatik hareketler yapma ve kask takmama maddelerinden 51 bin lira ceza uygulandı.

        Sürücünün belgesine el konulurken, motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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