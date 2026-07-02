Edirne'de otizm spektrum bozukluğu ve uygulamalı davranış analizi eğitimi düzenlendi
Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Otizm Spektrum Bozukluğu ve Uygulamalı Davranış Analizi konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.
Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Otizm Spektrum Bozukluğu ve Uygulamalı Davranış Analizi konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.
TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz Günşen, eğitimde, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri, uygulamalı davranış analizinin temel ilkeleri, davranış yönetiminde bilimsel yaklaşımlar ve ailelere sunulabilecek sosyal hizmet destekleri hakkında bilgi verdi.
Eğitimle, sosyal hizmet personelinin otizmli bireylere yönelik mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel temelli yöntemlerin sahada daha etkin kullanılmasının desteklenmesi ve ailelere sunulan danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi.
Eğitime, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, şube müdürleri ve kurum personeli katıldı.
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