Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:24 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

        Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkeye giriş ve çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, gümrük sahasında incelemede bulundu.

        Gümrük sahasını gezen Sırakaya, yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

        Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının Türkiye ile bağlarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirten Sırakaya, "Onun için onların memleketlerine gelişi, Türkiye’ye gelişi sadece bir seyahat değil bir vuslattır." İfadelerini kullandı.

        Yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle genç nesillerin Türkiye ile bağlarının güçlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Sırakaya, Cumhurbaşkanı’nın selamlarını da vatandaşlara ileteceklerini dile getirdi.

        Yaz döneminde sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirten Sırakaya, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Edirne Valiliği koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

        Bulgaristan ve Yunanistan makamlarıyla koordinasyon toplantılarının yapıldığını aktaran Sırakaya, Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verileceğini söyledi.

        Gümrüklerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin 90 yeni nesil cihazla yenilendiğini ifade eden Sırakaya, vatandaşların dinlenebilmesi için sosyal alanların da genişletildiğini belirtti.

        Günlük yaklaşık 5 bin aracın giriş yaptığı sınır kapılarında, 13-14 Temmuz’da günlük araç sayısının 10 bin, yolcu sayısının ise 40 ila 50 bine ulaşmasının beklendiğini dile getiren Sırakaya, vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluğu trakya.ticaret.gov.tr adresinden anlık takip ederek daha az yoğun olan kapıları tercih edebileceğini söyledi.

        - Personel takviyesi yapıldı

        Sırakaya, yaz döneminde sınır kapılarında görev yapmak üzere 137 gümrük personeli ile 89 emniyet personelinin görevlendirildiğini belirterek, bu destek sayesinde pasaport ve gümrük işlemlerinin daha hızlı yürütüleceğini kaydetti.

        Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların izinlerini mutlu ve huzurlu geçirmesini dileyen Sırakaya, şunları kaydetti:

        "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyoruz. Yolları inşallah açık olsun. Gönülleri inşallah ferah olsun. Tatilleri inşallah bereketli olsun. Burada sevdikleriyle birlikte gerçekleştirmiş olacakları tatilde sağlıklı, muhabbetli, huzurlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyoruz.

        Ben bir kez daha Türkiye'mizin gücüne güç katan ve yurt dışında bulunmuş oldukları yerde Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil eden bu kardeşlerimizin her birine kendilerine sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ederken 'hoş geldiniz' diyorum.

        Edirne Valiliğinin de güzergah üzerindeki dinlenme tesisleri ve konaklama alanlarında güvenlik tedbirlerini artırdığını ifade eden Sırakaya, gurbetçilerin huzurlu ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

        Sırakaya'ya ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Vali Yardımcısı Kapıkule Mülki İdare Amiri Şevket Atlı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Edirne Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
        Edirne Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
        Edirne'de tarıma dev destek: 20 yeni sera üreticiyle buluştu Edirne'de "Bir...
        Edirne'de tarıma dev destek: 20 yeni sera üreticiyle buluştu Edirne'de "Bir...
        Edirne'de otizm spektrum bozukluğu ve uygulamalı davranış analizi eğitimi d...
        Edirne'de otizm spektrum bozukluğu ve uygulamalı davranış analizi eğitimi d...
        Perendeleriyle ilgi çeken genç pehlivan ayak boyda kürsü hedefliyor
        Perendeleriyle ilgi çeken genç pehlivan ayak boyda kürsü hedefliyor
        İstanbul'daki cinayetin firari 2 zanlısı Kapıkule'de yakalandı
        İstanbul'daki cinayetin firari 2 zanlısı Kapıkule'de yakalandı
        Orhan Okulu'nun hedefi, Kırpanar'da altın kemeri dördüncü kez kuşanmak
        Orhan Okulu'nun hedefi, Kırpanar'da altın kemeri dördüncü kez kuşanmak