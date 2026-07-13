Edirne'de asayiş

Edirne'nin İpsala ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği bulunan kişiye tahkikat başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprü Mahallesi'nde İ.Ö'nün evinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İ.Ö, hakkında tahkikat başlatıldı. - Alkollü sürücülere işlem yapıldı Edirne ve ilçelerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücüler B.A, A.P, A.C. ve O.C.A'nın alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüler hakkında tahkikat başlatıldı.

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