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        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede görev süresini tamamlayan Yılmaz, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Lalapaşa Garnizon Komutanı Boran Aydın, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Meltem Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Hamzabeyli Sınır Kapısı amir ve memurları ile ilçede görev yapan kurum amir ve memurlarını ziyaret etti.

        Yılmaz, görev süresi boyunca birlikte uyum içinde çalıştığı tüm kurumlara, Lalapaşa'da göstermiş oldukları her türlü teveccüh, destek ve içten misafirperverliklerine teşekkür ederek vedalaştı.

        - Yılmaz veda mesajı yayımladı

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz veda mesajı yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, görevini Lalapaşa'da yaklaşık 2 yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğünü belirtti.

        Eskişehir'in Han ilçesine atandığını ifade eden Yılmaz, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren vazifemi azim, hakkaniyet ve samimiyet içerisinde yerine getirmeye gayret ettim, ümit ediyorum ki ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı işler yapabilmişizdir." dedi.

        Çalışmalarında kendisine destek olanlara teşekkür eden Yılmaz, misafirperverlik ve içten samimiyetleri için Lalapaşa halkına şükranlarını sunduğunu kaydetti.



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