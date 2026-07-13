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        Edirne'de iki yılanın "dansı" kameraya yansıdı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Edirne'de iki yılanın "dansı" kameraya yansıdı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Esetçe beldesinde ceviz üreticiliği yapan Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde kontrol amacıyla gittiği tarlasında birbirine dolanarak hareket eden iki yılanla karşılaştı.

        İlginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gündüz, görüntüleri sosyal medya hesabından "Yılanların gerçek dansı" notuyla paylaştı.

        Kısa sürede ilgi gören görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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