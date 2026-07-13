Edirne'de iki yılanın "dansı" kameraya yansıdı
Edirne'nin İpsala ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Esetçe beldesinde ceviz üreticiliği yapan Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde kontrol amacıyla gittiği tarlasında birbirine dolanarak hareket eden iki yılanla karşılaştı.
İlginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gündüz, görüntüleri sosyal medya hesabından "Yılanların gerçek dansı" notuyla paylaştı.
Kısa sürede ilgi gören görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.
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