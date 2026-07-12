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        Kırklareli'nde Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Tanrıseven, Demirköy ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

        Ormanların sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de en değerli emaneti olduğunu vurgulayan Tanrıseven, orman varlığını korumak için tüm kurumlara ve vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirtti.

        Özellikle tarımsal faaliyetler sonrasında anız yakılmasının büyük felaketlere yol açabildiğini anımsatan Tanrıseven, şunları kaydetti:

        "Yeşil vatanımızı korumak hepimizin en temel görevidir. Orman yangınlarına ve anız yakılmasına karşı hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz. Tarımsal alanlarda, mesire yerlerinde ve ormanlık bölgelerde kesinlikle ateş yakılmaması büyük önem taşıyor. Muhtarlarımıza bu noktada kritik bir rol düşüyor, köylerimizde vatandaşlarımızı sürekli uyarmalı ve bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Vatandaşlarımızın en ufak bir dumanı veya şüpheli durumu dahi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi hayati bir adımdır. İlgili tüm kurumlarımızla yangın riskine karşı 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz."

        Toplantı, eylem planı kapsamında yürütülecek saha çalışmaları, alınacak ilave önlemler ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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