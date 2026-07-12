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        TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hatipler, mesajında, insanlık tarihinin en büyük acılarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmet, saygı ve dualarla andığını belirtti.

        1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın en karanlık sayfası olan Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlık vicdanında silinmeyecek izler bıraktığını ifade eden Hatipler, Temmuz 1995'te binlerce masum insanın dünyanın gözleri önünde katledilmesiyle bu acının hafızalara kara bir leke olarak kazındığını kaydetti.

        Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözlerinin herkese büyük bir sorumluluk yüklediğini aktaran Hatipler, şunları kaydetti:

        "Bizler de bu bilinçle bir kez daha ifade ediyoruz, Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız. Srebrenitsa Soykırımı’nın tüm kurbanlarını, Bosna Savaşı’nda hayatını kaybeden masumları ve Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ediyor, benzer acıların bir daha hiçbir coğrafyada yaşanmamasını temenni ediyorum."

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