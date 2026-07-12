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        Kırklareli'nde vatandaşlara dolandırıcılık ve orman yangını uyarısı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kırklareli'nde vatandaşlara dolandırıcılık ve orman yangını uyarısı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

        Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda görev yapan polis ekipleri, "Dolandırıcılık ve Orman Yangınları Nasıl Önlenir" konulu broşürler dağıttı.

        Ekipler, özellikle iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarına ve yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan herhangi bir şüpheli veya olumsuzluk durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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