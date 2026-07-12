Kırklareli'mde Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Kırklareli'nde, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.



Türkiye Bosna Sancak Derneğinin Kırklareli şubesi tarafından İstasyon Caddesi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile eşi Nihal Turan, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl Müftüsü Yusuf Eviş katıldı.



Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da yaşananların üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının yüreklerde ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.



Avrupa'nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Turan, "Bizler bu acıyı derinden hissediyoruz. Bosnalı kardeşlerimizin hüznü bizim de hüznümüzdür. Şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız. Gelecek nesillere bu gerçeği aktarmak, barışın, insanlığın ve kardeşliğin değerini onlara daha iyi anlatmak bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Eviş tarafından dua okundu.









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